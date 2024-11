Continua la polemica per l’infanzia di Casette: c’è la raccolta firme

Ha colto di sorpresa tutti, a Casette d’Ete, la decisione del trasloco della scuola d’infanzia in un’ala della scuola primaria ‘Della Valle’, suscitando perplessità per un modus operandi irrispettoso, e anche i rappresentanti dei genitori della scuola materna si sono subito attivati, incontrandosi per discutere della situazione e stabilire i passi da fare per evitare un trasferimento deciso in fretta e furia e da fare con la stessa fretta e la stessa furia, senza concertarlo con nessuno. I genitori sono partiti da un assunto inequivocabile: "Non bastano certo 4 aule (ammesso che siano davvero libere) per fare una scuola. Spostare una scuola così, su due piedi, per di più a anno scolastico iniziato, pensiamo sia una scelta scellerata e irrazionale, che porterà i bambini dell’infanzia e della primaria in un unico edificio con tutti i problemi che ne conseguiranno". Apprendere, di punto in bianco, di questa decisione "ci ha catapultato nell’incubo di 6 anni fa quando dall’oggi al domani, ci avvertivano della chiusura del plesso dell’infanzia, anche in quell’occasione via social e stampa. E sapere oggi del trasferimento non ci lascia affatto tranquilli". I rappresentanti dei genitori hanno deciso di "scrivere alla Commissaria Prefettizia per chiedere un incontro chiarificatore e capire cosa ci aspetterà a settembre, perché una scelta così repentina sembra essere il presagio di un taglio di questa scuola a Casette e non possiamo permettercelo. Inoltre, sarà avviata una raccolta di firme e il 22 novembre, assemblea pubblica (salone parrocchiale alle 21)".