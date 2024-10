Continua la polemica sul Palasport: "Perché non c’è già l’appalto?"

"Per quale motivo l’amministrazione comunale non procede all’aggiudicazione della gara di appalto per la gestione del palazzetto dello sport?" Per saperlo i consiglieri comunali di minoranza hanno presentato un’interrogazione al sindaco Valerio Vesprini e all’assessore allo sport, Fabio Senzacqua. Al quesito i consiglieri premettono che "con istanza di accesso agli atti del 23 settembre 2024 era stato chiesto il rilascio della determina di aggiudicazione della gestione Palasport; che con risposta del 26 settembre 2024 l’ufficio ha comunicato che la procedura è tuttora in svolgimento e non è stata conclusa; che attualmente sono in corso attività sportive agonistiche nonché campionati professionistici al Palasport fin dai primi giorni del corrente mese".

Tutto quanto premesso chiedono: "di conoscere le ragioni dal ritardo nell’ aggiudicazione della gara; a quale titolo e in forza di quale provvedimento amministrativo si praticano le suddette attività sportive sul nostro impianto; in ogni caso chi sosterrà le spese di utenza e funzionamento dell’impianto a seguito dell’utilizzo; quale sia l’atto d’impegno di spesa assunto dal Comune per sostenere le spese di gestione e di approntamento anche delle aree esterne al Palasport; si chiede infine risposta scritta e orale al primo consiglio utile". I consiglieri di minoranza: Nicola Loira, Catia Ciabattoni, Elisabetta Baldassarri, Christian De Luna, Emiliano Agostini.

s.s.