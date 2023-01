Continuano i tagli al personale

L’azienda sanitaria territoriale di Fermo nasce con l’eredità delle penalizzazioni dell’Area Vasta 4. E’ l’analisi che fa Giuseppe Donati, Cisl Fp, che spiega come ci sia ancora poco da stare allegri nel fermano: "Intanto il nuovo Piano Triennale del personale, per Fermo è una vera doccia fredda. In pratica la capacità assunzionale per l’azienda nel triennio 2022-24 sarà peggiore di quella considerata vergognosa per carenze, presentata a giugno da Asur. Continuano quindi i tagli alla sanità di Fermo che ha numeri da terzo mondo in materia di assistenza infermieristica ed Oss. Basti pensare che in più della metà dei reparti del Murri, non viene garantita la presenza Oss in tutti i turni".