Continue vessazioni per il parcheggio, disabile sporge denuncia

Subisce da mesi vessazioni nei confronti della sua auto perché usufruisce del parcheggio per disabili. E’ la storia di Rocco Amati, originario della Liguria ma residente insieme alla sua famiglia da qualche anno a Montappone. A marzo del 2022 grazie all’associazione ‘Matteo Onlus’ di Civitanova Marche e di alcuni sponsor privati, Rocco Amati ha ricevuto in dono una macchina modifica per la guida a persona con disabilità, uno strumento che gli permetteva di recarsi autonomamente a lavoro. Una bella conquista per una persona che già deve affrontare delle difficoltà. Su richiesta dello stesso, l’Amministrazione di Montappone, ha predisposto un parcheggio riservato per disabili in piazzale Gramsci, dove appunto Amati vive con la sua famiglia, ma qualche tempo fa sono arrivati i primi disagi. "Nonostante fosse segnalato – racconta Rocco Amati – in molte occasioni ho trovato il posto auto riservato occupato, ripetutamente ho invitato residenti e frequentatori della piazza a lasciare libero il parcheggio ottenevo però il risultato opposto. Stanco nel mese di ottobre ho chiamato i carabinieri che hanno sanzionato il proprietario del veicolo, ma da quel giorno sono accaduti episodi spiacevoli: messaggi provocatori sui vetri dell’auto, sputi e mozziconi di sigaretta sulla parte anteriore della vettura e altro ancora. L’ultimo fatto in ordine di tempo risale al 30 dicembre. Alla fine esasperato ho sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri, non faccio nulla di sbagliato perché devo subire queste cose".

a.c.