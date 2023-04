Conto alla rovescia per il Cycling Festival in memoria di De Angelis

È sempre più imminente il grande momento del ciclismo ‘multicategoria’ sulle strade elpidiensi: dal 14 al 16 aprile si riaffaccia alla ribalta il trittico dell’Internazionale Cycling Festival Porto Sant’Elpidio, grazie alla Gio.Ca Communication e all’amministrazione comunale. Una tre giorni che si preannuncia densa di agonismo e di spettacolo a cominciare dalla cronometro a coppie dagli esordienti ai dilettanti under 23 del 14 aprile, alla gara femminile a carattere nazionale Fci di sabato 15 aprile per under 23 ed élite, e il gran finale domenica 16 aprile con la Granfondo al mattino e la gara juniores nel pomeriggio.

Per questa edizione dell’Internazionale Cycling Festival, intitolata alla memoria del noto imprenditore Mauro De Angelis (nella foto) scomparso da poco, è stato messo a punto il nuovo percorso della Granfondo, dal punto di vista prettamente tecnico ma anche della sicurezza durante il passaggio dei ciclisti: quattro giri di un anello di 28 km tra i territori di Fermo, Monte Urano, Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio risalendo il Tenna, un tracciato che coincide con la gara femminile del 15 aprile e con la juniores del pomeriggio del giorno dopo. Punto cruciale del tracciato è l’ascesa di strada Molino, con tratti in sterrato prima dello scollinamento verso Porto Sant’Elpidio. Le iscrizioni alle varie competizioni si possono fare tramite le piattaforme Kronoservice.

m. c.