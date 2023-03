"Conto corrente Postale negato alle persone di origine nigeriana"

Una burocrazia incomprensibile che rende la vita difficile a tante persone. La segnalazione è di Alessandro Fulimeni, coordinatore del gruppo persone migranti del movimento politico ’Dipende da noi’. Spiega che da qualche tempo nel fermano le persone di origine nigeriana è impossibile aprire un contro corrente alle Poste: "Da lungo tempo, forse da sempre, in Italia imperversa la volontà politica di moltiplicare, riguardo alla condizione delle persone straniere, dispositivi di diritto separato. C’è anche una pratica che non ha spiegazioni, evidentemente priva di basi legali, ci viene segnalata nel territorio della provincia di Fermo, dove da tempo vengono reiterate situazioni di rifiuto da parte di Poste Italiane ad aprire conti correnti o postepay a cittadine e cittadini di nazionalità nigeriana regolarmente soggiornanti. Sei nigeriano? Allora non puoi aprire un conto corrente, rivolgiti ad una banca. Questa la incredibile risposta che viene data loro". Sembra che si tratti di una situazione che non trova spiegazioni scritte, ma sia una prassi anche di altre regioni e sono stati segnalati casi nel Lazio, in Lombrdia, in Toscana: "Siamo in presenza di un comportamento, da parte di varie filiali di Poste Italiane, che costituisce a nostro avviso illegittima disparità di trattamento e quindi prassi discriminatoria. Per questi motivi chiediamo a Poste Italiane di ripristinare immediatamente il diritto di aprire un conto corrente a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e in possesso dei requisiti di legge, senza distinzioni di origine nazionale o etnica. E quindi anche ai cittadini nigeriani, che appartengono al pianeta Terra e non vivono su Marte".