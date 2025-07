Contrada di Fonterimana in festa per il trionfo al Palio di San Paolo

Sconfiggendo anche un caldo torrido, è la contrada di Fonterimana a conquistare il drappo della 22esima edizione del Palio di San Paolo. E’ stata una edizione molto avvincente, combattuta e partecipata questa edizione del Palio di San Paolo che per quasi un mese ha tenuto impegnati i residenti delle varie contrade di Piane di Montegiorgio. Le condizioni meteo con caldo torrido e un sole a picco sull’impianto sportivo ‘Tamburrini’ di Piane non hanno certo agevolato la manifestazione, ma alla fine l’avvio dei giochi è stato posticipato di circa un ora e le gare del giochi tradizionali sono partite e con il trascorrere dei minuti a bordo campo la folla ha iniziato a farsi sempre più numerosa.

E’ stata sfida vera in tutte e tre le gare: la prova della corsa con i sacchi è stata vinta da contrada Castrucciari; che ha bissato il successo anche nell’acchiappo della gallina; mentre la prova del tiro alla fune è stata Fonterimana a conquistare il primo posto. Nel tardo pomeriggio è partita la tradizionale, goliardica e divertente corsa dei somari, ma alla fine è stata Fonterimana a spuntarla su tutti grazie al fantino Paolo Cipriani che ha condotto fino al traguardo l’asina Vittoria. In classifica generale al secondo posto si è piazzata la contrada Fontetavola, che ha sfiorato la sua prima vittoria. Alla fine della corsa, una volta ristabilita la normalità dopo gli opportuni festeggiamenti, le contrade si sono ritrovate porgendo omaggio alla vincitrice.

"E’ stata una bella edizione – commenta Marco Ramadori, membro del Direttivo dell’Ente Palio – il caldo si è fatto sentire, ma nonostante tutto sono l’affluenza è stata alta, ma soprattutto abbiamo notato tantissimi residenti che ogni sera si sono ritrovati per assistere alle varie gare e sostenere il proprio rione. Un grande ringraziamento va a tutti capi contrada, che hanno svolto un lavoro enorme ed hanno reso la manifestazione più bella e preziosa". La festa in onore del patrono terminerà oggi alle 21 in piazza della Stazione con la commedia ‘E’ Jita ve che è femmana’ della Compagnia ‘Li Rmasti’ di Falerone a seguire estrazione della lotteria.

Alessio Carassai