Contrada Gabbiano: appello al prefetto

Mesi di attesa e ancora nessuna notizia confortante, nonostante le continua sollecitazioni la comunità di Gabbiano, resta sola e isolata. I cittadini chiedono di valutare l’opportunità di annettere il territorio al Comune di Francavilla d’Ete. In realtà la contrada di Gabbiano è a tutti gli effetti territorio del Comune di Fermo, una piccola porzione di terra, che confina con i comuni di Mogliano (Macerata), Francavilla d’Ete, Massa Fermana e Montegiorgio, in cui vivono circa 40 persone, che da mesi chiedono interventi urgenti mai effettuati.

"La prima volta che abbiamo sollecitato intervento era giugno del 2023 – spiega Giorgio Berdini, portavoce dei residenti – a febbraio di quest’anno anche attraverso queste pagine abbiamo cercato di richiamare l’attenzione del Comune e del sindaco di Fermo, ma nella realtà delle cose è che tutto è ancora fermo. Dopo febbraio sono venuti dei tecnici a fare un sopralluogo sembra per la cartellonistica, più di recente sono stato contatto dalla segreteria del Comune di Fermo, ma ancora nulla di fatto e i disagi restano".

I problemi principali sono tre. Un servizio di raccolta dei rifiuti che praticamente non esiste, tanto che le 40 famiglie usufruiscono dei servizi dei comuni limitrofi che ‘tollerano’ il comportamento. La manutenzione delle strade che sono letteralmente strade bianche impercorribili dopo violente precipitazioni. Infine, l’assenza dell’illuminazione pubblica soprattutto agli incroci delle strade che rende pericoloso il transito. "Il deflusso delle acque di superficie ha scavato dei crateri nelle strade – spiega Berdini – la transenna di un ponte è danneggiata, viaggiare su queste strade è pericoloso. Basterebbero pochi pali dell’illuminazione agli incroci, ma non ci sono. Fatta eccezione per l’organico che viene utilizzato come concime nei campi, indifferenziato, carta, plastica e tutto il resto viene smaltito ricorrendo ai comuni limitrofi. Non è possibile chiedere interventi e servizi che dovrebbero essere normali, sollecitando da un anno il Comune".

Infine l’appello. "Inviterei il nuovo Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio – prosegue ancora Giorgio Berdini – a visitare la nostra contrada per rendersi conto della situazione. I residenti chiedono che si prenda in considerazione la possibilità di annettere il nostro territorio al Comune di Francavilla d’Ete a cui spesso facciamo riferimento per i servizi essenziali. Siamo disposti ad avviare le pratiche necessarie come raccolta firme per dimostrare la nostre volontà".

Alessio Carassai