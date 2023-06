Contrada Pian del Sasso vince la corsa dei somari e si aggiudica il Palio

La contrada di Pian del Sasso con il fantino Michael Battilà in sella a Pillicino, vince la corsa dei somari e si aggiudica la 20esima edizione del Palio di San Paolo, realizzato dagli alunni della scuola media ‘Cestoni’, nell’atto conclusivo della manifestazione. La vittoria più grande riguarda invece lo spirito di socialità e amicizia che si respira durante l’arco della manifestazione. Nel torneo di calcio a 5 sul podio finiscono contrada Molino, seguita da Castrucciari e Querciabella. Nel torneo di briscola si impongono Fonte Tavola e Molino rispettivamente prima e seconda; nel torneo di bocce femminile Fonte Favola e Piazzal Sant’Angelo; l’ordine si inverte per il torneo di bocce maschile primo posto per Piazzal Sant’Angelo e secondo per Fonte Tavola. Per la gara ‘Contrade e Quale Show’ ad aggiudicarsi la vittoria è stata contrada Molino seguita da Pian del Sasso. Al termine delle sfide è iniziata la festa immortalata da Gresi Bronte. "Un mese intenso – racconta Marco Ramadori – le gare sono state combattute, ma soprattutto la partecipazione del pubblico è stata straordinaria. Per la prima volta si è costituita l’associazione Palio che ha organizzato e gestito gli eventi". Alessio Carassai