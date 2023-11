Contrada Pila continua a celebrare la vittoria del Palio

Nel cuore del territorio di contrada Pila, presso le splendide antiche scuderie di palazzo Vinci-Gigliucci è andato in scena l’ultimo atto, in ordine temporale, dei festeggiamenti in onore della vittoria del Palio dell’Assunta 2023 da parte della contrada del Mascherone: la presentazione del libro ‘Non è più la Nonna’. "Riprendiamo da dove c’eravamo lasciati - ha esordito Andrea Moriconi nell’aprire l’evento - 30 settembre a piazza Sagrini, Cena della Vittoria con il video in cui nonna Maria spiega ad Azzurra che la contrada Pila è passione, sacrificio e amore". Accanto al Gonfalone con lo stemma e il motto ‘Sapientia et Caritas’, il drappo tornato in via Brunforte dopo 41 anni ovvero da quando la contrada Pila lo aveva conquistato nel 1982 prima edizione dell’era moderna della rievocazione: "Oltre al sentito ringraziamento all’ingegner Enrico Biondi e ai figli Chiara e Matteo per l’ospitalità- sono state le parole del Priore Francesco Catini- sento di ringraziare ogni contradaiolo: il volume unico, nato per celebrare la vittoria, racconta la storia di ciascuno di noi. Durante i sette anni di mandato, seguendo l’esempio di altre ben note realtà paliesche, mi ero ripromesso di realizzarlo in caso di vittoria: ce l’abbiamo fatta". Sul tavolo, addobbato manco a dirlo con fiori biancocelesti, anche la giubba indossata dal fantino Alessandro Fiori in sella su Diamante Prezioso e il leggio con l’ultimo gioello in casa Pila.

Ampi passi sono stati letti, con commozione, da Nicolò Cudini e Niccolò Di Ruscio curatori dei testi: "Nonostante la bellezza impattante del volume sia nelle numerose immagini, abbiamo voluto raccontare la sensazione vissuta durante la finale: in poco più di un minuto, 41 anni di attesa. Con le frasi della telecronaca di Andrea Zanoboni a titolare i diversi capitoli, abbiamo ripercorso un anno fantastico grazie anche al capitolo dedicato ai riti scaramantici e quello in cui ci domandiamo cosa succederà adesso. Il motivo di appartenenza, il nostro veleno e antidoto al tempo stesso, era la sconfitta: ora che il desiderio è diventato realtà? Il sogno scorre ancora davanti agli occhi insieme a tutto ciò che ha fatto la contrada in tanti anni da ‘perdenti cronici’. Noi abbiamo messo nero su bianco un’opera collettiva scritta dall’intero popolo biancoceleste, perciò sentiamo di condividere le nostre parole con ogni contradaiolo, in particolare con James Marcaccio, Davide Cifani, Gaia Lorenzi, Riccardo Fratini, Lorenzo Sabbatini e Andrea Minnucci". ‘Non è più la Nonna’ (Micropress editore) sarà acquistabile fino al 26 novembre (elezioni del nuovo direttivo) solo su prenotazione presso la sede di via Brunforte o la tabaccheria Lauri di Santa Caterina.

Gaia Capponi