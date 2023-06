Contrada Pila La nuova sede è pronta

Tutto pronto a contrada Pila per l’inaugurazione della rinnovata sede di via Brunforte. Domani dalle o 19 il Priore Francesco Catini accoglierà i contradaioli e chiunque avrà voglia di curiosare in casa biancoceleste. "Dopo l’inizio dei lavori nel gennaio scorso – ha spiegato il capocontrada in carica dal 2016 – raccogliamo il frutto del lavoro di numerosi volontari supportati da diverse ditte e dall’amministrazione comunale. La sede, una seconda casa per ogni contradaiolo, è stata ampliata grazie agli spazi ottenuti nel giugno del 2021 e ai lavori strutturali che hanno permesso di avere una cucina completamente rinnovata; un museo; una sala tv per incontri; un magazzino, due bagni e un piccolo bar". Gli storici locali, sotto l’arco di Porta Santa Caterina accanto alla fontana col Mascherone simbolo di contrada, fungeranno anche da centro operativo e aggregativo, specie nel periodo invernale: "Dopo l’esibizione degli sbandieratori e tamburi di contrada- ha concluso Catini – don Sergio parroco di Santa Caterina – procederà con la benedizione cui seguirà un momento conviviale a sottolineare il grande legame che unisce la contrada alla vita dell’intero quartiere in un nodo indissolubile che dura da generazioni e generazioni".

Gaia Capponi