Contrada San Giovanni, commissariamento sospeso

"Il tribunale di Fermo sospende il Commissariamento della contrada San Giovanni": lo annunciano contradaioli e consiglio con la soddisfazione e le aspettative del caso, ritenendosi di nuovo in corsa. "Siamo consapevoli che si dovrà tenere una ulteriore udienza (convocata per il 14 luglio, in attesa di quella del 10 novembre, ndr) ma visto il comportamento del Commissario (Alessandra Gramigna, presidente Ente Contesa, ndr) e del Comune ci siamo visti costretti a ripresentare l’istanza al Tribunale" aggiungono, spiegando di essere già al lavoro, nonostante i tempi strettissimi, per Città Medioevo. "Il Commissario – spiegano – ha escluso totalmente la contrada, non si è mai rapportato con nessuno di noi e ha preferito creare la seconda contrada parallela. Abbiamo sempre detto che eravamo, e siamo, disponibili a fare Città Medioevo e Contesa ma, anche qui, nessun contatto. Abbiamo appreso dalla stampa che un’altra associazione sarà in piazza Gramsci a cucinare al nostro posto. Ora, speriamo che tutto il gruppo di contradaioli e consiglieri torni a unire le forze". La Gramigna, invece, invita alla cautela e ad evitare toni trionfalistici, limitandosi a dichiarare: "Il provvedimento non ha sospeso il commissariamento e il giudice ha fissato un’altra udienza per il 14 luglio. Ma, per quanto ci riguarda, nulla cambia e dico fin da oggi, che Città Medioevo e Contesa del Secchio si faranno come già deciso. Punto".

Tradotto: senza questa San Giovanni. Sullo sfratto della sede di contrada: "L’abbiamo saputo dalla stampa – dicono i contradaioli - e il sindaco non ci ha detto nulla nell’ultimo incontro che abbiamo avuto, quando abbiamo presentato le proposte per una soluzione bonaria. Abbiamo fatto un piano di pagamento degli arretrati come richiestoci, ma non è bastato. Strano comportamento dell’amministrazione: ha preferito lo sfratto, spendere 3mila euro di soldi pubblici avendo già deciso di rinnovare il contratto d’affitto alla stessa contrada, come risulta agli atti. Perché non ha rinnovato il contratto al commissario dato che lo considera avente pieni poteri, tanto da avergli notificato lo sfratto?".

Marisa Colibazzi