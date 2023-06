Contrada San Giovanni Il Comune vuole la sede

Non bastavano il commissariamento e un paio di contenziosi in essere con l’Ente Contesa, adesso sulla Contrada San Giovanni piove un altro provvedimento destinato a fiaccare la combattività finora mostrata da contradaioli e da un direttivo che, di fatto, è stato ‘sconfessato’: non avranno più neanche la sede che è di proprietà del Comune e che il Comune vuole riprendersi senza ‘se’ e senza ‘ma’, sfrattando la contrada e chiedendo il pagamento dei canoni di locazione arretrati. Usa il pugno duro, stavolta, l’amministrazione e venerdì scorso è stato pubblicato il provvedimento con cui il Comune affida l’incarico a un legale per "procedere al recupero dell’immobile comunale di Piazza Marconi, concesso in locazione, - si legge nell’atto - con la riconsegna delle chiavi e ingiunzione di pagamento dei canoni arretrati". E qualora non fosse abbastanza chiaro, l’incarico è stato affidato per un importo di 3mila euro per la convalida di sfratto e ingiunzione di pagamento. "In caso di opposizione del conduttore, si procederà con l’attivazione della fase di mediazione obbligatoria di negoziazione assistita e il giudizio di cognizione piena" per cui, qualora la situazione arrivi a questo punto, sarà rivisto l’impegno di spesa per il legale, segno evidente che il Comune stavolta non intende retrocedere di un passo nei confronti di un inquilino moroso.