Contrada San Giovanni vince in tribunale

A distanza di un anno esatto da quando l’amministrazione comunale decideva di sfrattare, per morosità, la San Giovanni dai locali di proprietà del Comune, il Tribunale di Fermo cui si era rivolto il direttivo di contrada impugnando il provvedimento, ne ha sentenziato la nullità. Tradotto: la sede resta in capo alla San Giovanni e le chiavi nelle mani del priore, Renzo Recchioni. "Quest’ultimo è stato riconosciuto dal giudice come legale rappresentante della contrada" dicono i contradaioli riferendosi a un ruolo che, va ricordato, l’Ente Contesa ritiene illegittimo al pari dell’intero direttivo della San Giovanni (al riguardo è in corso un’altra querelle) tanto che la contrada è stata commissariata. Ma beghe tra Ente Contesa e San Giovanni a parte, ad uscire malconcio dalla sentenza è il Comune che, nei giorni precedenti l’udienza finale, aveva chiesto di riavere indietro le chiavi della sede su cui pendeva lo sfratto. Il fatto che il pronunciamento sia arrivato proprio il 24 giugno, giorno di San Giovanni, "è il segno che San Giovanni ha capito che questa era la contrada che doveva proteggere" la chiosa ilare dei contradaioli. La pubblicazione della sentenza è attesa in queste ore per cui "ci riserviamo ogni commento una volta lette le motivazioni – dicono dalla San Giovanni – ma la soddisfazione è grande". Nel procedimento la San Giovanni era difesa da Francesca Paradisi, mentre per la controparte, il Comune era difeso da Elena Massucci, Alessandra Gramigna (costituitasi in veste di commissario della San Giovanni) da Giulio Cesare Pascali.

La vicenda aveva preso il via sul finire del 2022, dalla accertata morosità della Contrada dei rossi nel pagamento del canone di locazione al Comune (per 9600 euro) per la propria sede. Una situazione pressoché identica a quella accertata per la Contrada Santa Maria la cui sede è di proprietà comunale che, essendo anch’essa morosa verso il Comune (per 7700 euro), aveva presentato un piano di rientro che era stato approvato dalla giunta. Lo stesso aveva fatto la San Giovanni ma la proposta era stata respinta, aprendo la strada alla procedura di sfratto. Un anno fa, l’amministrazione nominava un legale "per procedere al recupero dell’immobile comunale di Piazzale Marconi, concesso in locazione, con la riconsegna delle chiavi e ingiunzione di pagamento dei canoni arretrati". Un provvedimento che, ieri, il giudice ha dichiarato nullo.

Marisa Colibazzi