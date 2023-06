Contradaioli contro il direttivo "Ora basta con i vittimismi"

Sulle vicende della contrada San Giovanni registriamo la versione di altri contradaioli, difforme da quella presentata dall’attuale direttivo. "Non sopportiamo più di assistere a una narrazione di una sola parte che tenta di veicolare un messaggio vittimistico, quando è stata unica artefice della disgregazione della contrada". "Fine 2022, il direttivo in scadenza si dice stanco per aver portato avanti la contrada con sempre meno collaboratori, pronto a lasciare e a coadiuvare un nuovo gruppo. Gruppo – dicono i rossi – che si era formato, su iniziativa di Italo Menconi e Milena Eustacchi, disposti a ricoprire i ruoli di priore e presidente, impegnati a costituire una squadra ampia, aggregando nuova gente, riavvicinando tanti contradaioli".

All’assemblea convocata per eleggere il nuovo direttivo (gennaio 2023) c’è una nutrita partecipazione, senonché "la presidente uscente comunica l’avvenuta variazione, in scadenza di mandato, dello statuto di contrada con diverse modalità di voto per eleggere il direttivo, in contraddizione con lo Statuto firmato da lei, contrade e Ente Contesa e tale da portare al commissariamento. C’è anche una massiccia presenza di tesserati ‘virtuali’, nessuno dei quali in presenza avendo delegato a votare membri della gestione uscente. Tanta è l’incertezza che chi intendeva assumere la guida della contrada ritira la disponibilità. Si tenta una mediazione, intanto la presidente uscente riconvoca l’assemblea per eleggere il nuovo direttivo. I tesserati disposti a collaborare per una nuova stagione, la disertano". Si arriva al contenzioso "voluto dalla precedente gestione, che non sortisce l’effetto sperato e conferma la legittimità del commissariamento. Una contrada ostaggio di pochi, con una nuova presidente eletta e subito dimessasi dinanzi a una situazione delirante". "Viviamo con vergogna tutto questo. Questa non è la nostra guerra. Non siamo subalterni all’Ente Contesa, con cui vorremmo un dialogo leale, serio, critico, nel solco dei rapporti concordati con gli attori delle manifestazioni storiche. La squadra si sta allenando per la Contesa, rapportandosi col commissario, con un’altissima partecipazione, con tutti i giocatori degli anni passati e l’arrivo di nuovi giovani. Ci piace pensare che da questo entusiasmo possa ripartire la nuova San Giovanni, chiudendo al più presto questa pagina buia".