Contrasto alle dipendenze Protocollo tra Comuni e Ast Il centro diurno cambia volto

Un percorso di presa in carico che si fa a tutto tondo, tra istituzioni e ciascuno per le proprie competenze. È un mondo complesso quello delle dipendenze, complicato dalle nuove situazioni, dalla tecnologia, dal gioco di azzardo, dalla fragilità dei nostri tempi. Per questo c’è stata l’esigenza di rinnovare il protocollo di intesa tra l’azienda sanitaria territoriale di Fermo e i comuni di Fermo e di Porto San Giorgio. Insieme si deve gestire per forza di cose il centro diurno dedicato alle dipendenze, oggi organizzato al primo piano della casa di proprietà dell’azienda sanitaria, lungo la strada che unisce Fermo a Porto San Giorgio. Al piano terra c’è il centro stampa comunale, arredi e attrezzature sono invece di proprietà del comune di Fermo, nel protocollo si stabilisce proprio il ruolo di ciascun soggetto. Il centro diurno è un quale servizio di tipo semiresidenziale, configurato in proseguo di tempo come una struttura dalla forte impronta terapeutica e socio-riabilitativa, che interagisce con il territorio e con i contesti familiari e sociali. "La metodologia di intervento è quella della condivisione comunitaria basata sulle attività di confronto, sull’auto-aiuto, sull’acquisizione di competenze psicologiche sul proprio vissuto emotivo e relazionale, sull’apprendimento di competenze trasversali socialmente funzionali alla fase di re-inclusione sociale", si legge nel protocollo.

L’integrazione pubblico-privato sociale e sociosanitaria è uno dei fondamenti del contrasto alle dipendenze patologiche, sia dal punto di vista culturale che organizzativo, proponendo un approccio adeguato ed efficace per contrastare un fenomeno fortemente caratterizzato da dimensioni cliniche, sociali, economiche, non più circoscritte all’uso di sostanze, bensì estese ad altri comportamenti compulsivi sempre più correlati alla tecnologia. Quello che si vuole fare nell’impegno rinnovato degli enti è quello di potenziare i percorsi di inclusione sociale e lavorativa delle persone che afferiscono al centro Diurno anche attraverso il consolidamento delle azioni di orientamento al lavoro, riqualificazione e formazione professionale presso il Centro Stampa collegato. L’azienda sanitaria mette a disposizione le figure professionali necessarie alla presa in carico, lo psicologo, l’assistente sociale, l’infermiere e il medico, oltre a 30 euro al giorno per utente per portare avanti il percorso di sostegno dentro un piano terapeutico personalizzato. Il comune di Fermo mette a disposizione un’auto, sostene le spese per le utenze, mette a disposizione arredi e attrezzature ed è pronto per le emergenze, portando avanti un progetto importante di orientamento al lavoro, Porto San Giorgio sostiene anche una spesa pari a 10 mila euro, tutti insieme costruiscono un futuro che possa essere fatto di libertà e di autonomia, dopo il dolore e la solitudine di una vita vissuta nella dipendenza.

Angelica Malvatani