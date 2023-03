Contratti da attivare in crescita

A marzo cresce il numero di contratti di lavoro che le imprese marchigiane hanno in programma di attivare: 10.290, +21,8% rispetto a un anno fa e +6% rispetto al mese scorso. Lo mostrano i dati dell’ultima rilevazione del sistema informativo Excelsior elaborati dalla Camera di commercio delle Marche. Se si allarga lo sguardo fino a maggio prossimo, la previsione di entrate lavorative (33.240) cresce in un anno di oltre il 23%, sfiorando la situazione del pre-pandemia. Una crescita omogenea in tutte le province che vede quella di Fermo a +25,4. Tra le professioni più richieste in regione esercenti e addetti nelle attività di ristorazione, 1.370 le entrate previste e gli addetti alle vendite 800.