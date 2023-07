Contratti fantasma luce e gas: denunciate per truffa tre società a Sant'Elpidio a Mare

Tre società sono state denunciate per truffa, sostituzione di persona e falso in scrittura privata, in seguito alle risultanze delle indagini condotte dalla Polizia locale sul caso dei cosiddetti ‘contratti fantasma’, ovvero contratti per luce e gas attivati all’insaputa dei consumatori che si ritrovano bollette salate da pagare senza averne mai saputo nulla.

A seguito della denuncia di una signora, il comando di Polizia locale ha avviato una attenta attività di indagine che ha portato a individuare una società di Padova che fornisce energia elettrica e gas, servendosi di un’agenzia di teleselling (vendita per via telefonica) la quale, a sua volta, si avvale di una ditta che impiega personale estero.

Un giro tortuoso ricostruito dagli agenti, coordinati dal comandante Stefano Tofoni, che ha portato alla denuncia di tre società.

Alla base dei ‘contratti’ vantati, c’erano registrazioni di false telefonate nelle quali si dichiarava il consenso alla sottoscrizione di una terza persona, nei fatti ignara di tutto. I malcapitati, venivano perciò ‘sganciati’ dal vecchio gestore per subentro di un nuovo fornitore e venivano loro addebitate bollette dagli importi molto elevati relative a contratti mai realmente stipulati.

Chiarito l’impalcato di questa organizzazione truffaldina, alla Polizia locale da chiarire come siano riusciti questi soggetti a entrare in possesso di dati sensibili, personali e bancari, delle vittime prescelte.

"La strada per debellare definitivamente questi fenomeni è ancora lunga e complicata ma – commenta il sindaco Alessio Pignotti, congratulandosi con Tofoni e gli agenti per l’impegno profuso nell’indagine – sono certo che lavorando in simbiosi con cittadini collaborativi che denunciano, si potranno perseguire molti altri risultati nel combattere la criminalità".

