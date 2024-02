Contratti, salari, precariato: "Manifestazioni e scioperi per difendere i diritti"

In camper per ricordare che i diritti delle persone vanno difesi sempre. Passa nel fermano il camper della campagna della Flc Cgil con Emergency, una carovana in piazza per raccogliere testimonianze e costruire ‘l’Italia unita’, dice lo slogan del movimento. Enzo Di Vita, segretario Flc Cgil di Ascoli e Fermo, spiega che il primo appuntamento sarà domenica pomeriggio alle 15,30 in piazza a Fermo, martedì in piazza ad Amandola, passando per i luoghi della ricostruzione: "La Flc sull’autonomia differenziata ha avviato il percorso del camper per veicolare i messaggio della tutela dei diritti sociali. Affrontiamo tematiche legate agli aspetti scolastici, salariali, al rinnovo dei contratti pubblici e privati praticamente tutti scaduti, aspetti legati al dimensionamento scolastico. Tutte questioni che toccano anche il territorio fermano, il prossimo anno per noi siamo ancora salvi dal dimensionamento, per i prossimi non sappiamo bene cosa accadrà, la linea prevede il progressivo innalzamento del numero minimo degli iscritti degli istituti e alla fine il taglio delle presidenze, previsto un meno 10 per cento di presidenze nelle Marche. Con l’unione di due scuole non è detto che gli organici restino gli stessi. Affrontiamo questi temi, sempre col filo conduttore della difesa della Costituzione, partendo proprio dal no all’autonomia differenziata. Ci opporremo con tutti gli strumenti democratici a nostra disposizione e il camper è uno di questi". il sindacato, che a Fermo nel mondo della scuola conta 670 iscritti, ricorda che, in Italia come nel fermano, ci sono ancora i problemi dei supplenti temporanei, quest’anno si è posto il problema di ritardi oltre l’immaginazione nel pagamento degli stipendi: "È personale ultraprecario e dunque la puntualità dovrebbe essere assolutamente garantita. Sono persone spesso costrette a girovagare su diversi comuni, è un tema che ci sta a cuore e si è risolto fino ad un certo punto. Parleremo di tutto questo, domenica dalle 15,30 in piazza. Il 20 febbraio invece ad Amandola, sempre 15,30, ci confronteremo col sindaco Marinangeli sull’edilizia scolastica". Il segretario della Cgil, Alessandro De Grazia, spiega: "Il camper è dentro il percorso ‘la via maestra’, a difesa della Costituzione, tante iniziative abbiamo in cantiere, manifestazioni e scioperi devono avere un seguito, il 27 febbraio si prenderanno decisioni a livello nazionale, a Fermo ci sarà un coordinamento con Anpi, Emergency, Libera, le associazioni studentesche, la rete degli studenti medi a Fermo che si è ricostituita, Legambiente, le Acli, perché davvero, oggi più che mai, certi diritti non sono mai scontati e vanno difesi sempre".

Angelica Malvatani