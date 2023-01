Contratti sì, ma solo per precari: solo il 14% è a tempo indeterminato

Un sindacato di strada, vicino alle persone e ai territori. È la sintesi della proposta del segretario generale uscente della Cgil di Fermo, Alessandro De Grazia, che ieri è stato riconfermato alla guida della camera del lavoro, per un impegno che deve proseguire. Il primo mandato di De Grazia risale al 2018, il segretario ha ripercorso i mesi di Covid, l’emergenza di una pandemia che ha messo in crisi l’organizzazione di ogni sistema produttivo e il lavoro dello stesso sindacato: "Noi abbiamo deciso di continuare a prenderci cura delle persone che rappresentiamo, tenendo le sedi aperte attrezzandoci con tutti i dispositivi di protezione, rafforzando le reti informatiche. Ricordo come fosse oggi le giornate intere insieme alle categorie davanti ad un pc a gestire le migliaia e migliaia di richieste di casse integrazione Covid, in ufficio o da casa senza orari.

Nonostante la drammaticità della situazione, penso però di potere affermare che ci siamo difesi bene, raggiungendo risultati importanti". De Grazia ha sottolineato la riorganizzazione del sindacato che potenziato le sedi di Fermo e di Amandola, portando sempre avanti la contrattazione sociale nei principali comuni e nelle aziende più importanti del territorio. De Grazia ha ricordato ancore il grande impegno di cucitura con le tante realtà del territorio, unite nella sottoscrizione del Patto per il lavoro e dello sviluppo del fermano il 4 agosto 2021, una elaborata piattaforma, frutto di un lavoro concertato tra confederazione categorie Spi e tutela individuale, sottoscritta da tutte le parti sociali e dalla Provincia di Fermo che delinea le direttrici sulle quali costruire le prospettivi di sviluppo del nostro territorio: "Un strumento quanto mai attuale per affrontare i problemi della sanità, i dati impietosi sulla media dei salari e delle pensioni, i ritardi e l’inadeguatezza del sistema infrastrutturale, le fragilità del sistema produttivo, la mancanza di investimenti, la mancanza di una visione che superasse i campanilismi, il lento ed inesorabile scivolamento verso sud. Ci sono tante possibilità e segnali positivi, i fondi Pnrr, quelli per l’edilizia, le grandi aziende che investono da noi, penso per esempio a Fendi e Loropiana ma anche Frau che ha aperto un stabilimento a Montegranaro. Dobbiamo muoverci ora, in un contesto in cui resta però critica la situazione nel mercato del lavoro, considerando che il saldo tra nuovi rapporti di lavoro e cessazioni è positivo addirittura superando i dati pre pandemia, ma emerge in maniere evidente come la facciano da padrone i contratti di lavoro precari, solo il 14 per cento dei nuovi contratti di lavoro nel 2022 sono a tempo indeterminato per il resto contratti a termine, a chiamata, interinali. Precarietà che purtroppo si traduce anche in minori tutele, in meno formazione e specializzazione e nel rischio concreto di incorrere in un infortunio o peggio di morire per guadagnarsi da vivere".

Per la Cgil nel percorso del tavolo dello sviluppo nato in seno alla Provincia di Fermo manca l’attenzione della Regione e la preoccupazione è quella esperienza vada ad esaurirsi: "Con le altre sigle sindacali diremo che o si sblocca la situazione di stallo al tavolo o si va allo scontro con la Provincia di Fermo e con chi proverà ad ostacolare l’idea di sviluppo del nostro territorio. Questo e l’impegno per restituire dignità alla sanità fermana sono i punti fermi del nostro impegno futuro".