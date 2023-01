Contributi alle famiglie

Un sostegno per le famiglie fermane è quelli che il settore servizi socio sanitari e scolastici del Comune ha avviato, pubblicando nuovi avvisi sul sito comunale www.comune.fermo.it per richiedere il vouchercontributo per le rette di frequenza dei servizi educativi dell’Infanzia 3-36 mesi pubblici o privati autorizzati 2022. Rappresentano requisiti di accesso la residenza in città, la frequenza dell’asilo nido autorizzato e l’attestazione Isee non superiore a 25mila euro. I nuclei familiari interessati dovranno presentare entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2023 a pena di esclusione, apposita istanza di partecipazione, redatta sul modello scaricabile sul sito www.comune.fermo.it, con la consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’ente comunale; con l’invio della documentazione tramite posta elettronica all’indirizzo istituzionale [email protected]; con la spedizione con raccomandata ar (farà fede il timbro postale di spedizione) al Comune di Fermo ufficio Servizi Sociali, via Mazzini, 4.

Si tratta di una misura di sostegno alla genitorialità, come spiega l’assessore Mirco Giampieri (nella foto): "L’asilo nido, quale servizio socio-educativo, costituisce una realtà fondamentale per la formazione e la socializzazione dei bambini per il loro benessere psicofisico e lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, costituendo, al contempo, un valido supporto alle famiglie. Il nostro obiettivo è supportare la frequenza anche dei bambini appartenenti a famiglie meno abbienti. Per informazioni 0734.284346.