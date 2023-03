Contributi alle scuole per le spese

L’Amministrazione comunale ha erogato un contributo a favore delle scuole sangiorgesi per fare fronte alle loro spese varie di ufficio ed alla gestione dei progetti scolastici per l’anno scolastico 20222023. Lo ha deciso nel rispetto della legge 232006 che, prevede, tra le competenze degli enti locali, l’obbligo a provvedere alle spese varie di ufficio delle scuole cittadine di competenza: dell’infanzia, elementari e secondarie di primo grado.

A Porto San Giorgio tutte afferenti all’Istituto scolastico comprensivo ’Nardi’, con il quale il Comune ha sottoscritto una convenzione che prevede per l’anno scolastico 20222023 l’erogazione di un contributo di 37.000 all’Istituto sangiorgese procedendo al trasferimento dei fondi in due tranche: una, pari a 23.000 euro, all’inizio dell’anno scolastico ed una, pari a 14.000 euro, all’inizio dell’anno solare successivo. L’erogazione avviene secondo la seguente casuale: "contributo per le spese varie di ufficio e gestione progetti scolastici delle scuole di competenza comunale per l’anno scolastico 20222023".