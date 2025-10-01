Contributi dal Comune per il pagamento della Tari

Scade il 10 ottobre il termine per inoltrare la domanda che consente di essere inseriti nella graduatoria per l’erogazione di un contributo economico destinato al pagamento della Tari 2025, a favore di contribuenti in difficoltà, residenti nel Comune di Fermo, esonerandoli dal pagamento della terza rata. Il bando è pubblicato sulla home page del sito www.comune.fermo.it. Si tratta di una misura che prevede un contributo che il Comune di Fermo in questi anni ha previsto ed erogato a beneficio di nuclei familiari residenti in città che si trovano in situazione di disagio sociale ed economico.
Possono partecipare al Bando tutti i residenti nel Comune di Fermo, con Isee non superiore a 19 mila euro ed essere in regola con i versamenti della Tari fino all’anno 2024 alla data di presentazione della domanda. La domanda si può compilare on line o all’Ufficio Protocollo del Comune di Fermo, in via Mazzini n. 4 nei normali orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; il martedì ed il giovedì anche dalle 16 alle 18). È possibile anche inviare una raccomandata AR, indirizzata al Comune di Fermo, Ufficio Tributi, via Mazzini 4. In tal caso farà fede il timbro postale di partenza.