Contributi per 25 universitari

C’è tempo fino al 20 dicembre per la presentazione della domanda per uno dei 25 contributi economici per studenti universitari. Possono fare domanda tutti gli studenti universitari residenti nel comune di Monte Urano da almeno tre anni regolarmente iscritti anche al nuovo accademico, età inferiore ai 30 anni e che abbiano sostenuto, in base al piano di studi dell’università, almeno l’80% degli esami complessivi previsti nel piano di studi. Insieme alla domanda, compilando il modello presente sul sito del comune, va allegata anche l’attestazione Isee e un’autocertificazione con cui si evince il piano di studi e gli esami sostenuti. Nel caso in cui pervengano un numero maggiore di domande si formerà una graduatoria tenendo conto in primo luogo del maggior numero di esami sostenuti e successivamente della miglior votazione complessiva tra gli esami sostenuti e successivamente anche ulteriori parametri. Per questa iniziativa è stata messa a disposizione dall’Ente comunale la somma di 4.500 euro che vedrà 370 euro per il primo classificato, per scendere a 330 per il secondo, 280 per il terzo seguendo poi varie fasce fino al venticinquesimo.