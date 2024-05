Contributi per gli asili nido: "Siamo vicini alle famiglie"

È lo spazio dei giochi e delle scoperte, dei colori e della musica. L’asilo nido è il primo contatto che i piccoli hanno col mondo esterno ma è anche un punto di riferimento fondamentale per i genitori che lavorano, nella certezza di poter lasciare i bambini in mani sicure. L’asilo nido comunale intitolato a Mario Santoro è una realtà quanto mai gradita, sono dieci le educatrici altamente preparate, con un cuoco interno e due collaboratrici. I posti a disposizione sono 42 in totale, le richieste di iscrizione sono molto numerose: "Nell’anno in corso, spiega l’assessore ai servizi sociali Mirco Giampieri, sono state 54 le richieste, a settembre sono entrati 25 nuovi bambini, gli altri 29 sono rimasti fuori. Questo ci ha fatto pensare, avevamo a disposizione il fondo per il potenziamento degli asili nido e abbiamo deciso di usarlo per firmare una convenzione con gli asili nido privati e coprire le spese in più che le famiglie si troveranno a sostenere". Dunque ci sono ulteriori 20 posti nelle strutture private, il comune coprirà la differenza di prezzo che ci sarà. Le tariffe all’asilo comunale variano secondo l’Isee, da un minimo di 160 euro, ad un massimo di 380: "Sono cifre che riusciamo a contenere proprio perché gestiamo un servizio pubblico, nelle strutture private il costo è diverso e qui interveniamo noi, per 20 bambini, coprendo la differenza sempre seguendo la graduatoria".

I requisiti per i posti in graduatoria riguardano il numero dei figli, i genitori entrambi lavoratori, eventuali disabilità e, appunto, l’Isee: "Sappiamo quanto sia importante avere un punto di appoggio sicuro e professionale, a Fermo ci sono dieci strutture private che lavorano benissimo, quasi tutte hanno aderito alla nostra proposta. Devo dire che è un progetto a cui teniamo molto, aggiunge l’assessore Giampieri, ci hanno lavorato benissimo il nostro dirigente Gianni Della Casa e Ida Imperato. Il mio obiettivo è che il fondo per l’asilo nido sia fisso e anzi sempre in aumento nei prossimi anni".

Intanto a San Claudio sta crescendo il nuovo asilo nido, anche questa sarà una struttura comunale, con 32 posti letto, con la speranza di tagliare il nastro per l’anno scolastico 2025/2026. La scadenza delle iscrizioni all’asilo nido è il prossimo 31 maggio, solo on line con Spid, per avere informazioni si può chiamare il comunale al numero 0734 284346, la graduatoria sarà stilata entro il 30 giugno, chi non dovesse rientrare nei posti messi a disposizione slitterà in graduatoria e potrà optare per una struttura privata autorizzata che avrà dato la disponibilità, con la copertura di parte della retta da parte dei servizi.

Angelica Malvatani