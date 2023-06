Contributi per i centri estivi

Il Comune assegna un contributo alle famiglie ad integrazione delle rette per la frequenza dei minori nei centri estivi convenzionati. Sono: Il Paese dei Balocchi, scuola minibasket Arcobaleno, Virtus basket, asilo nido Micky Mouse, centro Don Bosco, centro Sarabanda, Fot for Life, La Casetta Azzurra, Atletica Sangiorgese e Holidays Summer. Possono presentare domanda le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune; cittadinanza comunitaria, o extracomunitaria con permesso di soggiorno; Isee per le prestazioni in favore dei minorenni inferiore a 20 mila euro e l’aver frequentato uno dei centri convenzionati. Il contributo concedibile, per la frequenza massima di quattro settimane, va dal 50 al 75% della spesa sostenuta. E’ previsto il finanziamento della quota di frequenza dei centri estivi da parte dei minori portatori di handicap fino ad un massimo di 400 euro e l’ausilio, ove ritenuto necessario sulla base della valutazione del servizio specialistico, di personale educativo con spesa a carico dell’Ente. La domanda di contributo va redatta utilizzando l’apposito modello, allegando copia di ricevuta di pagamento. La modulistica è disponibile sulla home page del sito del Comune, presso l’Urp nello sportello di ricezione al pubblico dei Servizi sociali collocato nel Cortile delle Magnolie. La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 13 del 28 luglio 2023. La consegna è possibile presso l’Ufficio Protocollo, lo sportello nel Cortile delle Magnolie o per posta elettronica certificata.