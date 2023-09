Contributi per i centri estivi a Porto San Giorgio: ecco l'elenco dei beneficiari

Approvato dall’amministrazione l’elenco dei beneficiari per la frequenza dei centri estivi ed erogati i relativi contributi economici - anno 2023, seguendo il seguente sistema: Isee fino a 7.500 euro rimborso del 75% della spesa sostenuta; Isee tra 7501-12.500 euro rimborso del 50%, rimborso del 50% anche per la fascia Isee 12501-20.000. Questi i requisiti per accedere al contributo: residenza del minore nel Comune di Porto San Giorgio; iscrizione ad un centro estivo fra quelli indicati dall’Ente; famiglie con Isee fino ad un massimo di 20.000 euro; il contributo concedibile è per la frequenza massima di quattro settimane; in caso di iscrizioni di più figli verrà indentificato come primo figlio iscritto quello con la maggiore spesa sostenuta dalla famiglia; i contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse stanziate tenendo conto della graduatoria sulla base del valore Isee crescente.

Rilevato che, alla scadenza del bando, sono pervenute 59 domande di cui 57 accoglibili in quanto in possesso dei requisiti e due escluse, con una somma da erogare pari a 11.990 euro, rilevato, inoltre, che occorre provvedere alla liquidazione dei contributi alle famiglie dei bambini portatori di handicap prevedendo la gratuità e la liquidazione diretta ai centri frequentati per un importo di 4.180 euro ato atto che l’ammontare dovuto per i portatori di handicap è pari a 4.180euro, preso atto che al Comune di Porto San Giorgio è stata assegnata la somma di 13.951 euro, ritenuto, per tutto quanto sopra, di impegnare la somma complessiva di 16.170 euro di approvare l’elenco dei beneficiari