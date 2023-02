Contributi per i libri di testo, la Regione assegna 17mila euro

L’Amministrazione comunale ha provveduto alla liquidazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 202223. Allo scopo lo scorso 10 ottobre aveva pubblicato un bando con scadenza per la presentazione delle domande l’11 novembre. La regione Marche aveva impegnato complessivamente la somma di 2.022.854,13 euro da ripartire tra i Comuni marchigiani. A Porto San Giorgio sono stati assegnati 17.100,03 euro, da ripartire tra le famiglie aventi diritto, proporzionalmente alla spesa effettivamente sostenuta e in ogni caso entro i limiti contenuti nell’elenco libri adottati da ciascun Istituto scolastico. Il dirigente comunale del settore politiche sociali e culturali, viste ed esaminate tutte le istanze pervenute entro il termine, con le quali i richiedenti aventi diritto hanno inoltrato la richiesta per il rimborso totale o parziale delle spese sostenute per i libri di testo per l’anno scolastico 202223, considerate tutte le documentazioni prodotte dai richiedenti, visto l’elenco delle domande pervenute e ritenute accoglibili, con l’indicazione delle relative somme da erogare a ciascun avente diritto, dato atto che l’ammontare di spesa complessivo è pari 17.100,03 euro ha proceduto alla liquidazione delle somme assegnate per l’importo complessivo di 17.100,03 con accredito sui cc dei beneficiari.