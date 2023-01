Contributi per l’asilo nido Via libera alle domande

È aperta ufficialmente la finestra relativa al bando del Comune di Torre San Patrizio per richiedere richiedere contributo relativo al servizio di asilo nido in merito alle spese sostenute nell’anno 2022. Un intervento teso a favorire l’incremento del numero di bambini che possono accedere al servizio di nido, aperto a tutte le famiglie dei minori nella fascia 3 - 36 mesi, residenti nel Comune di Torre San Patrizio: per richiederlo è necessaria la residenza dei Comune di Torre San Patrizio con un Isee in corso di validità con diverse fasce di riferimento e relativamente all’effettiva frequenza nei dodici mesi. Con Isee inferiore a 25 mila euro il contributo massimo sarà di 2160 euro a famiglia per 12 mesi di frequenza, tra 25mila e 40 mila sarà di 1680 euro mentre con un Isee superiore a 40mila uero il contributo sarà al massimo di 1140 euro per una frequenza di 12 mesi: in ogni caso prevista una riduzione in relazione ai mesi di frequenza e per ottenere la liquidazione sarà necessario presentare idonea documentazione fiscale che attesti i costi sostenuti. C’è tempo fino al 15 febbraio per presentare domanda o direttamente all’Ufficio Protocollo del comune o a mezzo pec all’indirizzo [email protected]

Roberto Cruciani