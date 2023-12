Contributi per musica e teatro

Deliberata dalla Giunta municipale l’autorizzazione alla spesa per la seconda parte della stagione teatrale 2023-2024 e per altri eventi musicali durante il periodo natalizio. L’Ente si fa carico delle seguenti spese: Associazione Marche all’Opera, con sede a Civitanova Marche propone la rassegna "Musica Incantatrice" con la Direzione artistica di Stefania Donzelli per un importo complessivo di 12.622,60 euro Iva inclusa, ma se ne finanzia solo una parte in attesa di altri fondi derivanti da contributi regionali; Ricci Enrico Pianoforti, con sede a Fermo per noleggio pianoforte per n. 7 date della stagione musicale, 2.257,00 euro Iva inclusa; Giocondi Strumenti Musicali, con sede a San Benedetto per noleggio pianoforte per n. 7 date della stagione musicale, di € 2.732,80 euro Iva inclusa; Siae, di 283,93 Iva inclusa per la serata ""Napulecantanne che avrà luogo al Teatro Comunale; Diego Mercuri 700,00 euro per concerto di Diego Mercuri and The Wrecking band del 30 dicembre nel teatro; ad Aldo Editore srls, con sede a Fermo, 332,80 euro per la promozione della stagione teatrale e del Natale tramite il periodico "Bus"; varie ed eventuali 1.000 euro.