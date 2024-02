Contributi Tari e aiuti agli affitti. Richieste da quasi 450 famiglie

Un supporto, con fondi e risorse dell’Amministrazione Comunale, alle famiglie sempre apprezzato. E’ il contributo Tari anno 2024 destinato alle famiglie con figli iscritti a corsi universitari o post diploma Istruzione Tecnica Superiore e Istruzione Formazione Tecnica Superiore, che abitino al di fuori del Comune di residenza. Sono state più di 200 le domande presentate, in aumento rispetto allo scorso anno, del bando scaduto lo scorso 15 febbraio. Fra i criteri che erano previsti: l’iscrizione ad un corso universitario o corso post diploma Ifts o Its e la titolarità di un contratto di affitto nella città universitaria regolarmente registrato e valido per almeno sei mesi nell’anno tributario oppure titolare di posto letto assegnato sulla base delle normative vigenti per il diritto allo studio. "Si tratta di numeri che attestano l’adesione ad una misura importante che viene portata avanti dall’amministrazione comunale con fondi propri, per andare incontro alle famiglie con figli, studenti fuori sede, non solo universitari ma anche che frequentano corsi post diploma", commenta il sindaco Calcinaro. Anche l’assessore al bilancio Alberto Scarfini sottolinea l’utilità di un contributo che è stato definito fin dal 2017, per giovani che di fatto non vivono a Fermo al momento attuale e non vengono conteggiati nelle tasse comunali.

Un altro intervento a supporto invece di famiglie in decisa difficoltà ha visto l’adesione di 240 nuclei familiari, per chiedere il supporto nel pagamento degli affitti. Una misura con fondi esclusivamente comunali, che ha avuto una prima scadenza il 15 gennaio ma il cui termine era stato prorogato fino alla fine del mese di gennaio. Il sindaco Calcinaro ricorda che nel 2023 per la prima volta i Comuni non hanno ricevuto il contributo dallo Stato attraverso le Regioni per gli aiuti agli affitti elevati per famiglie a basso reddito. L’Amministrazione Comunale di Fermo ha deciso allora di compensare questa mancanza con fondi propri per dare supporto a nuclei in difficoltà.

"Arrivate dunque tante domande per una forma concreta di sostegno per situazioni a basso reddito con contributi al pagamento degli affitti onerosi, con il lavoro importante e prezioso dei Servizi Sociali, del Dirigente Settore Politiche Sociali Giovanni Della Casa, di Laura Galeffi dello stesso settore, della Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Federica Paoloni. Un lavoro ed un impegno che attestano l’attenzione per le fasce di popolazione più debole", conclude Mirco Giampieri, assessore alle Politiche Sociali.