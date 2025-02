Contributo per gli asili nido, le domande entro il 10 marzo

L’amministrazione comunale di Fermo in supporto alle famiglie: è stata infatti rinnovata la misura dell’erogazione di un contributo per le spese sostenute nel 2024 per le rette degli asili nido autorizzati, frequentati da bambini della fascia d’età 3-36 mesi. Con queste risorse verranno garantiti significativi rimborsi e riduzioni per le quote già corrisposte lo scorso anno. Nella home page del sito comunale www.comune.fermo.it sono stati pubblicati l’avviso ed il relativo modello di domanda circa la possibilità di inoltrare istanza per richiedere il contributo.

Il sindaco Paolo Calcinaro parla di un grande aiuto per le famiglie: "Tra l’altro in questo modo diamo anche testimonianza del supporto della qualità dei nidi privati che ci sono, perché andiamo ad agire a 360 gradi, ulteriormente rispetto al nostro nido comunale. Ricordiamo che dalla fine di quest’anno o a partire dal 2026 saranno disponibili ulteriori posti nel nido di Campiglione, aumentando l’offerta comunale, che è un passo storico per questa città: intanto supportiamo le giovani coppie e le famiglie in questo modo".

Per l’assessore Mirco Giampieri l’asilo nido è un servizio fondamentale per la formazione e la socializzazione dei bambini oltre ad essere un valido supporto per le famiglie. I contributi sono destinati ai nuclei con minori a carico di età compresa tra i 3-36 mesi, residenti nel Comune di Fermo, che usufruiscono di un servizio di asilo nido d’infanzia pubblico o privato e autorizzato. I nuclei familiari interessati dovranno presentare entro e non oltre il giorno 10 marzo. Per informazioni: tel. 0734.284346 (Servizi Sociali).