Contro il degrado: i ’Rangers’ a Sant’Elpidio a Mare

Sono trascorsi circa dieci mesi da quando il Comune di Sant’Elpidio a Mare ha stipulato una convenzione con l’Associazione Rangers Italia, finalizzata a monitorare i comportamenti nel territorio urbano. L’obiettivo primario era quello di sensibilizzare la collettività al rispetto delle norme relative alla tenuta degli animali da affezione. Oltre ad effettuare informazione per la diffusione di pratiche corrette sulla gestione degli animali sono state emesse sanzioni riguardanti il disturbo alla collettività e l’omessa raccolta delle deiezioni. "Nell’ottica di garantire il decoro urbano - dichiara il Sindaco Alessio Pignotti - abbiamo ritenuto opportuno attivare questa convenzione con Rangers Italia. Il fenomeno degli abbandoni delle deiezioni è, purtroppo, ancora fin troppo diffuso, come pure la mancanza di capacità di gestire un animale da affezione che spesso può provocare anche problemi relativi al disturbo della quiete pubblica. Certi comportamenti sono solo frutto dell’inciviltà delle persone e del mancato rispetto del prossimo". L’obiettivo "della collaborazione con l’Associazione Rangers Italia – conclude l’assessore Stefano Pezzola – non è solo quello di punire chi non rispetta il regolamento di Polizia urbana ma soprattutto quello di sensibilizzare la cittadinanza su queste tematiche".

Lorenzo Perticarà