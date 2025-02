Controlli al Csa durante l’assemblea

Polemica a Porto San Giorgio da parte degli studenti del collettivo Argali, riuniti al Csa Officina Treniino.

"Martedì 11 febbraio, durante un’assemblea studentesca a Porto San Giorgio, si è verificato un controllo dei carabinieri all’interno del cortile del centro sociale autogestito Officina Trenino, dove era stata organizzata una riunione degli studenti liceali". A protestare i ragazzi del collettivo: "Nessuna spiegazione, nessun pretesto, solo un intervento a caso, giustificato con un freddo e sbrigativo. Ma fermare un’assemblea per un controllo significa oltrepassare un limite grave: negare il diritto a riunirsi, discutere, pensare". E poi la chiusa: "Resta il paradosso: in questa città sembra più urgente controllare un gruppo di studenti anziché affrontare i veri soprusi, come lo sfruttamento incontrollato della riviera, ormai piegata agli interessi di pochi privati a discapito della comunità".