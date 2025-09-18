Controlli anti droga: tre denunce

Una normale serata di controlli del territorio da parte dei poliziotti della squadra volante si è trasformata in poche ore in un doppio intervento legato alla droga, con tre persone segnalate e sostanza stupefacente sequestrata. Nella serata di ieri a Porto San Giorgio, la polizia, nell’ambito della consueta attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dalle due pattuglie, ha denunciato tre persone per violazioni alla normativa antidroga.

Il primo episodio è andato in scena intorno alle 21 in viale Pian della Noce dove una pattuglia ha notato un uomo seduto su una panchina che, alla vista della polizia, ha tentato invano di sbarazzarsi di un involucro, lanciandolo a terra. Gli agenti hanno immediatamente arrestato la marcia, sono scesi dall’autovettura e hanno recuperato l’involucro di cellophane trasparente, risultato contenente frammenti di crack. La sostanza è stata sequestrata e un 50enne di origini napoletane, pluripregiudicato da tempo residente nel Fermano, è stato segnalato alla prefettura di Fermo.

Poco più tardi, sempre a Porto San Giorgio, ma questa volta in via della Noce, un’altra pattuglia ha fermato per un controllo una Fiat Panda con a bordo un uomo e una donna, entrambi 50enne, residenti rispettivamente nel Fermano e nell’Anconetano. I due hanno mostrato subito nervosismo e insofferenza, spingendo gli agenti ad approfondire le verifiche. L’intuizione si è rivelata corretta: occultato all’interno dell’aletta parasole lato guida, c’era un involucro termosaldato contenete cocaina. Anche in questo caso la sostanza è stata sequestrata e l’uomo e la donna segnalati. Per l’uomo al volante, privo di carta di circolazione e con l’auto senza revisione, sono scattati il ritiro della patente, il sequestro del veicolo e le sanzioni previste dal codice della strada.