Controlli antidroga della polizia. Locali al setaccio

Settimana all’insegna di controlli straordinari disposti dal questore di Fermo con l’impiego della polizia, dei carabinieri, i vigili urbani di Porto Sant’Elpidio, dell’unità cinofila della Guardia di Finanza e del Reparto prevenzione crimine di Pescara. Al termine dei servizi sono state controllati oltre 100 veicoli, più di 200 persone, sono stati effettuati 10 posti di controllo e sottoposti a verifica 20 esercizi pubblici.

A Porto San Giorgio, sono state controllate le vie del centro, il lungomare, le zone di ritrovo dei teenager e la zona adiacente la stazione ferroviaria. Qui, all’interno di un locale, sono stati identificati gli avventori la maggior parte minorenni, cinque dei quali con precedenti di polizia.

Il cane antidroga ha fiutato in un armadietto del bagno un involucro contenente hashish. Durante uno dei posti di controllo all’altezza del casello autostradale di Porto Sant’Elpidio, un 31enne è risultato sprovvisto sia della patente di guida, perché revocata da oltre 10 anni, che della necessaria revisione dell’autoveicolo. L’auto è stata sequestrata e il titolare multato. Il giovane durante il controllo ha dato segni di nervosismo cosicché gli agenti hanno deciso di chiedere l’intervento di una unità cinofila della Guardia di Finanza. Il cane antidroga ha fiutato vicino al guardrail a ridosso del luogo della verifica, due involucri di cellophane contenenti hashish per diversi grammi. Il giovane ha negato ogni addebito e la droga è stata sequestrata a carico di ignoti. Numerosi anche i bar e i locali di ritrovo oggetto delle verifiche da parte delle forze dell’ordine. Non sono mancati i controlli anti ’malamovida’, durante i quali specifica attenzione è stata posta per i servizi antidroga, soprattutto nei luoghi di aggregazione giovanile, quali discoteche, bar e pub. All’esterno della discoteca Luxury i poliziotti hanno controllato due ragazzi a bordo di uno scooter. Uno dei due è stato trovato in possesso di hashish.

Fabio Castori