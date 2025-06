Controlli dei carabinieri, smascherati sei spacciatori

Sei pusher smascherati dai carabinieri: a Porto San Giorgio denunciato un 52enne di Fermo e un 58enne albanese usavano casa come base di spaccio di cocaina. A Lido Tre Archi nei guai un 21enne magrebino alla guida della sua auto con l’ausilio dell’unità cinofila delle Fiamme Gialle è stato trovato con tre grammi di cocaina suddivisa in cinque dosi. A Montegiorgio, denunciato un 38enne albanese perché aveva ceduto cocaina a Torre San Patrizio. Ancora a Porto San Giorgio i carabinieri hanno denunciato un 32enne per aver ceduto alcune dosi, sequestrati anche 2 coltelli. Infine a Monte Urano nei guai un 22enne magrebino per varie sostanze.