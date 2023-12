Controlli dei Nas nelle aziende di dolci

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di concerto con il Ministero della Salute, ha intensificato i controlli sui prodotti dolciari tipici che arricchiranno in modo significativo le tavole in occasione delle imminenti Festività natalizie. In provincia di Fermo i controlli hanno interessato 3 aziende ed anche in questo caso sono risultate tutte irregolari. A loro carico si è proceduto alla segnalazione all’autorità sanitaria, nonché ad elevare verbali contravvenzionali per complessivi euro 3.500.