Controlli delle polizia sulle strade: ritirate due patenti e tolti 88 punti

Controlli a tappeto della polizia e della Stradale sul tutto il litorale. In soli due giorni le pattuglie impiegate hanno permesso di identificare più di 200 persone, controllare 100 veicoli e 2 attività commerciali. L’impegno profuso dagli operatori, in servizio di pattuglia con turni sulle 24 ore, ha consentito, inoltre, di prevenire le condotte imprudenti lungo le principali arterie stradali e sensibilizzare gli utenti a un corretto comportamento alla guida dei veicoli. Tra i numerosi conducenti controllati, 38 sono stati sanzionati per le diverse norme del codice della strada, decurtando complessivamente 88 punti dalle patenti di guida e ritirandone 2. Inoltre, gli agenti del distaccamento di polizia stradale di Amandola, a seguito di un controllo, hanno ritirato la patente di guida a un 20enne di Cossignano, perché trovato in possesso di hashish e marijuana. Il giovane è stato segnalato alla prefettura e lo stupefacente sottoposto a sequestro. Così, anche per un 17enne marocchino che, a passeggio per le vie del centro di Porto San Giorgio, è stato identificato dagli agenti della squadra volanti e sanzionato perché in possesso di stupefacente. Il giovane, terminati gli atti, è sato affidato ai propri genitori. Anche in questa settimana, i controlli saranno intensificati per accertare eventuali violazioni legate al mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta, con particolare attenzione ai seggiolini per bambini. Si ricorda che, la violazione delle disposizioni comporta una sanzione amministrativa che va da 83 a 332 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. I suddetti controlli mirano a sensibilizzare i conducenti e i passeggeri sull’importanza dell’uso delle cinture di sicurezza, indispensabili per salvaguardare l’incolumità in caso di impatto o arresto improvviso del veicolo.

fab.cast.