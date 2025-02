Controlli gratuiti a Francavilla, Montappone e Montegiorgio

I servizi di prevenzione sanitaria attivati in forma sperimentale in dieci comuni dell’entroterra Fermano attraverso il progetto ‘Smart Village’, continuano a raccoglie i commenti positivi della popolazione, tutti i controlli gratuiti itineranti registrano sempre l’esaurimento dei posti disponibili. L’avvio del progetto ‘Smart Village’ era stato annunciato a dicembre a Servigliano, e comprende dieci comuni: Falerone Francavilla d’Ete, Massa Fermana, Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Ortezzano e appunto Servigliano. Oltre ai servizi personalizzati rivolti alla popolazione ultra 65enne, che stanno proseguendo molto bene, questo progetto ha raccolto subito il sostegno della popolazione in merito ai controlli sanitari gratuiti itineranti, che consentono alla popolazione, in particolare gli anziani, di poter accedere a controlli di prevenzione direttamente nel comune di residenza. I prossimi appuntamenti: domani 6 febbraio con orario 9-13 al mattino e 14-18 al pomeriggio in piazza Guglielmo Marconi di Francavilla d’Ete, visita gratuita di prevenzione per stomaco e colon con il medico Giampiero Macarri, primario di gastroenterologia del Murri di Fermo. Poi ancora sabato 8 febbraio a Piane di Montegiorgio in via Mattii con il medesimo orario, visita senologica con il medico Renato Bisonni, primario di oncologia al Murri di Fermo; domenica 9 febbraio sempre lo stesso orario a Montappone in piazza Roma, controllo senologico con il dottore Renato Bisonni. Il fatto che questo servizio sia apprezzato, è confermato dal fatto che le prenotazioni vengono esaurite con rapidità, tanto che alcune vengono messe in coda e inserite nella lista per l’appuntamento utile successivo nello stesso tipo di controllo. Le prenotazioni possono essere effettuate entro oggi con orario 9-17 al numero 345-7017882.