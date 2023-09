Controlli, irregolarità in uno chalet

Nel corso di un’azione congiunta finalizzata al rispetto delle normative sul lavoro, ambientali e di salute pubblica, i carabinieri della Compagnia di Fermo, unitamente al personale specializzato del Nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno e al Nucleo antisofisticazione e sanità di Ancona, hanno eseguito controlli straordinari nel territorio di Porto San Giorgio, focalizzandosi su alcune strutture balneari, tra cui alcuni chalet. Durante l’attività di verifica, è emerso che presso uno chalet del lungomare di Porto San Giorgio sono state riscontrate gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie, con conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa di 1.000 euro e la richiesta di adozione di misure prescrittive da parte dell’Asl competente. Inoltre, i militari del Nucleo ispettorato del lavoro hanno contestato al titolare dello chalet violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tali violazioni possono comportare pesanti sanzioni, incluso un’ammenda di 12.000 euro e, in mancanza del pagamento, un’eventuale pena detentiva fino a 8 mesi. Al momento, sono in corso ulteriori approfondimenti documentali per accertare ulteriori dettagli e responsabilità. L’ autorità giudiziaria competente è stata informata dai reparti speciali coinvolti nell’operazione che procedono secondo le specifiche competenze previste dalle normative vigenti. Questa operazione dimostra l’impegno costante dell’Arma nel garantire il rispetto delle leggi e delle norme volte a tutelare la salute dei cittadini e a preservare l’ambiente. La collaborazione tra diversi reparti specializzati evidenzia l’importanza dell’azione coordinata nel garantire la legalità e il benessere della comunità.