Controlli sulla filiera dell’olio

Il Comando carabinieri per la tutela della salute, d’intesa con il ministero della Salute, ha eseguito una mirata campagna di controlli nel settore oleario, ispezionando frantoi nonché aziende ed esercizi commerciali. Nel Fermano i controlli dei carabinieri del Nas di Ancona hanno interessato due aziende, di cui una è risultata non conforme riguardo ad anomalie strutturali. Pertanto l’azienda è stata segnalata all’autorità sanitaria. La finalità della campagna di controlli è stata la difesa del consumatore e dell’intero settore produttivo dell’olio di oliva, al fine di identificare ed isolare eventuali operatori scorretti a salvaguardia dell’imprenditoria sana. Nelle Marche i militari del Nas hanno effettuato controlli in 56 aziende, rilevando inadeguatezze sul 25% di queste.