"Controllo di vicinato e posto fisso di polizia"

Buona la prima. L’incontro che si è tenuto ieri mattina nella sala giunta del palazzo municipale, per trovare soluzioni della preoccupante situazione al Lido Tre Archi, è stato costruttivo e ha dato i suoi primi frutti. Al summit, chiesto dal Renzo Paccapelo di Confabitare Fermo, hanno partecipato i sindaci di Fermo e Porto San Giorgio, Paolo Calcinaro e Valerio Vesprini, il vice sindaco di Porto Sant’Elpidio Daniele Stacchietti, l’avvocato Silvia Jommi in rappresentanza dei gestori di condominio, Alberto Ercoli per gli agenti immobiliari, Laura Mucci e Lieto Felice per i residenti. Gli amministratori presenti hanno preso atto della gravità della situazione, impegnandosi a una fattiva collaborazione tra enti pubblici, cittadini e associazioni. Paccapelo e gli altri rappresentati del quartiere hanno chiesto e ottenuto la cancellazione del controllo di vicinato vecchio stile, che prevedeva la segnalazione di reati attraverso la posta elettronica. Si passerà invece al controllo classico e più diretto con un gruppo Whatsapp, al quale peraltro ha già dato disponibilità ad aderire anche il sindaco Calcinaro. Riguardo al posto fisso delle forze dell’ordine, richiesto da tempo da Confabitare e il Comitato residenti Tre Archi, il sindaco si è impegnato a rendere idonei i locali entro pochi mesi. Calcinaro ha anche assunto un impegno diretto per quanto concerne l’occupazione degli immobili con la volontà di agire direttamente, paventando un pericolo legato alla presenza negli immobili di malviventi o personaggi non intestatari del contratto. Ovviamente si è discusso delle detenzioni domiciliari, delle residenze farlocche, del mancato rispetto del regolamento sanitario e di tutte le scottanti questioni del quartiere.

"Un incontro molto proficuo, con proprietari e amministratori di condominio – le parole a margine di Calcinaro - con cui abbiamo stabilito di portare avanti alcune proposte come l’implementazione a Tre Archi del servizio di polizia locale nelle ore del pomeriggio, per quanto possibile, implementazioni anche tecnologiche, l’avvio del servizio di controllo del vicinato via Whatsapp e entro fine anno i lavori, che eseguiremo come Comune, della postazione di via Aldo Moro per la Polizia Locale". Soddisfatto Paccappelo di Confabitare dei primi risultati raggiunti ieri, ma anche ancora critico sulla politica sicurezza attuata fino ad oggi: "Le azioni e i blitz spettacolari, nonostante la buona volontà e il grande impegno delle forze dell’ordine, sono serviti a poco. Bisogna attuare una più incisiva azione contro il denaro e gli investimenti frutto di attività criminali come lo spaccio, i furti e la prostituzione". I partecipanti al summit si sono lasciati poi con l’impegno di ripetere a breve l’incontro con tutti i presenti presso la prefettura, oltre a rendere questa iniziativa un appuntamento mensile con la stessa delegazione, eventualmente allargata.

fab.cast.