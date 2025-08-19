Controllore aggredito. Ultimatum dei sindacati: "Pronti a scioperare"

Stavolta, organizzazioni sindacali e Rsu Steat di Filt Cgil, Fit Cisl e Usb Lp non ci stanno a far passare come un episodio a sé stante e, men che meno, a lasciar cadere l’attenzione che invece merita l’ennesimo caso di aggressione di un dipendente. Il riferimento è all’episodio del 13 agosto, al Terminal di Fermo, quando un controllore è stato aggredito e brutalmente picchiato mentre svolgeva il suo lavoro, da parte di un utente, forse pure minorenne, sprovvisto di biglietto, che l’ha mandato al Pronto Soccorso con ferite gravi, una prognosi di 30 giorni cui si aggiunge l’apprensione del lavoratore e dei colleghi per il timore di trovarsi in situazioni simili. Il tutto per il mancato pagamento di 1,80 euro (per la tratta Fermo – Porto San Giorgio). Rsu e sigle collegate "condannano duramente questi fatti, denunciano pubblicamente la situazione d’insicurezza vissuta dai lavoratori e la preoccupazione per il ripetersi di episodi così gravi".

Nei prossimi giorni sarà chiesto un incontro congiunto con Prefettura, istituzioni locali e forze dell’ordine per affrontare seriamente questo problema. Restano distanti le posizioni di Rsu e vertici Steat tanto che "le organizzazioni sindacali non sono d’accordo con quanto detto dal presidente, Remigio Ceroni, che cerca di minimizzare l’accaduto ed evitare allarmismi".

Una posizione non condivisibile: "La situazione è preoccupante perché questo episodio è solo uno dei tanti e purtroppo non sarà l’ultimo se non si interviene in modo deciso per garantire la sicurezza e l’incolumità del personale, invece di restare fermi ad aspettare che succeda qualcosa di più grave. Se azienda e istituzioni non daranno risposte concrete, - è la perentoria conclusione - siamo pronti a usare tutti gli strumenti di lotta a disposizione per farci sentire e tutelare lavoratori e lavoratrici".

