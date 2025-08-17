Controllore del bus picchiato: “Il giovane era senza biglietto. Ora basta, serve più sicurezza”

Fermo, 18 agosto 2025 – “Intollerabile” per l’Unione Sindacale di Base, l’ennesima selvaggia, aggressione del 13 agosto, al Terminal, alla partenza della linea Fermo-Porto San Giorgio, ai danni di un lavoratore Steat Spa addetto alla controlleria a bordo, finito al Pronto Soccorso per le gravi lesioni provocate da un ragazzo, forse minorenne, trovato senza biglietto e invitato ad acquistarlo che “gli ha sferrato dapprima alcuni pugni al volto che lo tramortivano e poi, tra lo sbigottimento dei presenti, lo ha sbattuto ripetutamente contro la carrozzeria dell’autobus”. Oltre ai 30 giorni di prognosi, ora il lavoratore sta con l’ansia per l’insicurezza in cui è costretto ad operare. Non un caso isolato tanto che il sindacato ricorda che è “dal luglio 2023 che stigmatizza e denuncia pubblicamente la gravità dei fatti, l’insicurezza percepita e la rilevante preoccupazione per il ripetersi di simili incresciosi episodi di assoluta gravità”. Aveva anche chiesto “in più occasioni, invano, di essere ricevuta dalla Prefettura per un confronto, auspicando un tavolo anche con altri soggetti pubblici coinvolti per esporre il proprio punto di vista e quello dei lavoratori e contribuire a interventi condivisi”.

Al presidente Steat, Remigio Ceroni che “cerca di minimizzare l’accaduto e di non creare allarmismo” l’Usb ribatte che “la situazione è invece molto allarmante. Questo è l’ennesimo episodio e non sarà l’ultimo se non si interverrà con decisione per garantire sicurezza e incolumità del personale anziché attendere, inerti, che accada qualcosa di più grave”. Cosa chiede il sindacato? “Torniamo a chiedere alla Steat di sospendere immediatamente il servizio di controlleria biglietti e, stante la gravità della situazione, chiediamo a tutti i soggetti istituzionali territorial e alla stessa Steat di porre in essere le iniziative più opportune per garantire le attività lavorative in tutta sicurezza”. Altrimenti? “Poiché la situazione è oramai colma, ci riserviamo di porre in essere tutte le azioni di mobilitazione sindacale più opportune, compreso lo sciopero di tutti i lavoratori Steat”.

