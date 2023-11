Convegni, musica e spettacoli comici: ecco la stagione del cineteatro Europa

Convegni, musica, spettacoli comici, c’è di tutto un po’ nella stagione appena iniziata del cineteatro Europa di Monte San Pietrangeli. Grazie alla collaborazione fra l’Amministrazione comunale e l’associazione ‘Collettivo A’ a cui è stata affidata la gestione, è stato annunciato il nuovo programma 2023-2024 che si articolerà fino al 23 marzo con 9 appuntamenti. "Una stagione variegata e di altro profilo – commenta l’assessore Marco Pazzelli - come ormai ci ha abituati l’associazione ‘Collettivo A’, ente gestore del teatro comunale. Si va dalla musica al teatro culturale, passando per le immancabili rappresentazioni della nostra traduzione, anche dialettale. Il tutto condito con degustazioni e attività collaterali in grado di stuzzicare lo spettatore esigente, alla ricerca di qualcosa di diverso da solito". In realtà la stagione è partita il 14 ottobre con lo spettacolo ‘A volte Maria, a volte Pioggia’ con Daniele Parisi; a cui è seguito ‘Dario e Serena, Parigi e Berlino’ del 29 ottobre, ma il programma è ancora tutto da scoprire. Sabato 11 novembre ci sarà ‘Li Sposi Promessi’ opera proposta dalla compagnia ‘Lu Monderò’; il 24 novembre ‘Le verità Comode’ spettacolo di satira con Daniele Fabbri; il 14 gennaio ‘Lu Pappagallu’, opera portata in scena dal gruppo ‘Profumo dei Legni’; il 21 gennaio ‘Giuanni Benforte che a cinquecento diede la morte’ rappresentazione portata in scena dal ‘Teatro Pallido’; il 3 febbraio ‘Jukebox Intelligente’ spettacolo comico con Jakobbe; il 3 marzo serata di confronto intellettuale con il regista Alessandro Bardani che intervisterà il magistrato Alfonso Sabella sul tema ‘Cacciatore di Mafiosi; a chiudere il 23 marzo il concerto di Chibo dal titolo ‘Canto i Muri’. Tutti gli spettacoli si terranno con inizio alle 21,30, per info, prenotazioni o abbonamenti 338-2469915. Alessio Carassai