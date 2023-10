Convegno "Mangiare locale, influire globale" a Porto Sant'Elpidio: Ferracuti e Fabiani

Questa sera alle 21, nella sala corsi della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, si terrà il convegno "Mangiare locale, influire globale", appuntamento organizzato dalla Legambiente Marche che si inserisce nel percorso formativo denominato "Dal territorio di Fermo ai territori del Mondo". In questa serata saranno presenti l’eco-chef Andrea Ferracuti e l’eco-sensitizer Katia Fabiani, che prenderanno in esame i temi culinari analizzandoli secondo la loro accezione ambientale. I due relatori si inoltreranno nel mondo della cucina con gli occhi di chi vuole guardare alle tematiche ecologiche senza filtri, ma con idee e proposte che permetteranno di mitigare i cambiamenti in atto con gusto. "Il modo di mangiare e di cucinare influenzano e interferiscono sulla vita del pianeta e di tutti i suoi popoli – si legge nel comunicato –. Purtroppo la crisi climatica ci ha messo davanti al piatto la considerazione che tutto l’agire umano è collegato e collegabile all’ambiente, nessuna nostra azione è esente da colpe, neanche il nutrirsi. Per risolvere il problema ambientale dobbiamo dunque prendere coscienza di questa responsabilità e fare la differenza anche a tavola". Come tutti gli appuntamenti del percorso formativo, anche il convegno di questa sera potrà essere seguito in streaming, oltre che in presenza: per accedere e seguire l’iniziativa basterà visitare la pagina Facebook dell’associazione ALOE OdV, dove si troveranno le istruzioni.

Nadir Tomassetti