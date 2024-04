Convegno su Joyce Lussu, partigiana, femminista e poetessa

Il successo straordinario riscosso dalla visita alla casa che fu di Joyce Lussu (in zona Lido Tre Archi, a Fermo) in occasione delle Giornate di Primavera del Fai, ha riproposto all’attenzione pubblica la questione dell’acquisizione dell’immobile (ora in vendita) per farne un centro studi intitolato alla imponente figura femminile che l’ha abitato. Un tema sul quale si insisterà di domani (ore 10,30, sala ‘Gigli’) promosso da Cgil Fermo e Spi-Cgil Marche dal titolo ‘Joyce Lussu, partigiana, femminista poetessa’. Negli interventi di Barbara Micheleich (Cgil Fermo), Luisa Serroni (animatrice del centro studi Joyce Lussu) e Tania Sacchetti (segretaria generale Spi – Cgil nazionale), sarà illustrata una delle grandi figure femminili del ‘900, evidenziando "la grande carica di innovazione e progresso che il movimento di liberazione della donna ha saputo produrre nei decenni" dice la Cgil – Fermo a proposito di un incontro incentrato "non solo sul ricordo e sulla attualità della grande partigiana, femminista, traduttrice e poetessa, ma anche sulla precisa richiesta che la mano pubblica (Comuni, Regione e Ministero della Cultura) si attivi per acquisire la proprietà dei villa Salvadori, storica casa di famiglia di Joyce. Ad ulteriore sostegno di questa richiesta, sarà presente all’incontro anche il senatore Francesco Verducci che sull’argomento è intervenuto diverse volte, anche con una interrogazione presentata in Senato che ha raccolto decine di firme, "contribuendo in modo determinante a creare quella consapevolezza della grande occasione culturale che la gestione pubblica della casa potrebbe offrire" prosegue la Cgil Fermo.