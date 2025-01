Convegno sul cyberbullismo . Come riconoscerlo e prevenirlo

Cyberbullismo: riconoscerlo, affrontarlo, prevenirlo. E’ il tema del convegno in programma alle ore 17,30 del 26 gennaio nella sala comunale Imperatori in via Oberdan 1 di Porto San Giorgio. Interviene il dottor Luca Pieti, uno psicologo, docente universitario e trainer, che si occupa da oltre vent’anni di migliorare la qualità della vita lavorativa delle persone e delle aziende in cui esse lavorano. E’ un appassionato di tutto ciò che è tecnologico, in particolare l’interazione dell’uomo con la tecnologia, focalizzandosi non solo sugli aspetti ergono ma soprattutto sull’impatto che la tecnologia provoca a livello profondo, nel determinare la percezione dell’ambiente e i comportamenti.

L’esperienza di ricerca che più ha determinato il suo attuale approccio professionale, è lo studio del comportamento animale comparato a quello dell’uomo, svolto nelle foreste del medio atlante in Marocco e negli zoo, studiando la "depressione" in diverse colonie di Macachi: "Queste esperienze apparentemente molto diverse fra loro – afferma lo stesso prof Pieti - hanno invece contribuito a costruire una visione dell’uomo, delle relazioni e dell’ambiente in cui esse avvengono, come solido bagaglio per aiutare imprese e persone nel loro percorso di crescita. A Porto San Giorgio è intervenuto già lo scorso mese di luglio relazionando su "Emozioni connesse": il potere di Internet e dei social network nel plasmare emozioni, comportamenti e percezione della realtà. Raccolse in quell’occasione grandi apprezzamenti.