Convegno sull’arte e improvvisazione a teatro: doppio evento

Il programma culturale a Montegiorgio oggi si sdoppia per due eventi da vivere e seguire. Si parte con il primo appuntamento del 2023 organizzato dalla sede locale dell’Archeoclub d’Italia, guidato dal presidente Francesco Pasquali, realizzato con il patrocinio del Comune che si terrà oggi alle 17,30 a palazzo Passari sede del Municipio, con il convegno dal titolo ‘I volti nascosti dell’Arte. Le pittrici che la storia ha oscurato’. Si parlerà di pittura, di tre artiste con caratteristiche e peculiarità uniche come: Artemisia figlia del celebre Orazio Gentileschi; Sofonisba Anguissola, con un genitore appassionato d’arte che si dilettava nel disegno e Giovanna Garzoni, ascolana, anche lei con precedenti artistici in famiglia. Tre donne forti che seppero incrinare quello che era un universo prettamente maschile, apprezzate anche oltre la loro indubbia capacità pittorica. Tre figure importanti che saranno illustrate dalla professoressa montegiorgese Marisa Calisti, artista di riconosciuto valore a livello nazionale che ha già collezionato numerose mostre in tutta Italia. Per info e prenotazioni: 340-3378724.

Sempre oggi ma alle 21, Al cineteatro Manzoni, si terrà invece lo spettacolo di improvvisazione teatrale ‘Kaleido. Psicostorie improvvisate’, promosso dal gruppo Vicolo Cechov per la regia di Candy Castellucci e con interpreti come: Mariangela Ciucani, Elena Pigliacampo, Luca Sbarbati, Emanuela Squarcia, Emilio Toffano, Andrea Tomassini, Sofia Trapè e Monica Valentini. Per info 327-8517131.

a. c.